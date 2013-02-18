更新版-日本股市: 逼近四年高位,G20会议后日圆走低提振出口股和银行股

"在G20会议,新兴国家对于日圆近期走贬的批评声浪不若先前担心的那样大.这引爆日圆卖盘,"法国巴黎银行全球股票主管Kyoya Okazawa表示.

金融及地产股对指数上涨做出贡献,因G20未对日本通胀政策发出批评,投资人将之视为可以施行这些政策而不引发摩擦的一个迹象.

日本前三大银行成交量均挤进前六名.三菱UFJ金融集团 大涨4.9%;瑞穗金融集团 及住友三井金融集团 分别飙高5.0%及4.1%.银行类股指数 成为主板表现最亮眼的板块,大涨4.8%.

"我们预期投资人对日股的兴致将进一步升高,因日本央行总裁任命及接下来的央行政策举措越来越明朗,安倍政府的解除管制及其他提案细节也陆续浮现,我们预期未来几个月股市有进一步上涨的空间,"摩根大通银行分析师Natsumu Tsujino在一份报告中表示.

地产股指数 上涨3.8%,涨幅排第三;三菱地所 上涨4.0%;三井不动产 大涨3.8%.