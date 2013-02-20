版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 08:18 BJT

日本股市: 日经指数受美股升势带动而上涨,关注日本央行总裁人选

路透东京2月20日 - 日本股市日经指数周三盘初上涨,受美股小升至近纪录高位所带动,不过分析师表示,升势可能受限,因投资人关注下任日本央行总裁人选.

日经指数 上涨1%,报11,483.32点,接近2月6日创下的52个月高位11,498.42点.

东证股价指数 升1.1%至973.75点.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐