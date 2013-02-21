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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 08:17 BJT

日本股市: 盘初微跌追随美股颓势,静待下任日本央行总裁提名结果

路透东京2月21日 - 日本股市日经指数周四盘初微跌,追随美股颓势,且因投资者在下任日本央行总裁提名结果出炉前持谨慎态度.上日日股触及52个月高点.

日经指数 下跌0.6%,至11,402.09点.东证股价指数 跌0.6%,至967.84点.日经指数周三收高0.8%,报11,468.28点,创2008年9月以来最高收盘位.(完)
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