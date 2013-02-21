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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 11:21 BJT

日本股市: 日经指数早盘收低脱离52个月高位,出口股走软

路透东京2月21日 - 日本股市日经指数周四早盘收低,出口及建筑设备股下挫,将日股由上日触及的52个月高点小幅拉低.

日经指数 早盘下跌0.8%,至11,376.28,尾随美股周三跌势.日经指数周三盘中曾升至11,510.52,创2008年9月底以来高位.

SMBC日兴证券主管西广市指出,过去两天在11,500位置有超过40,000口买权单,暗示日经指数在接近这个水准时,面临卖方压力.

东证股价指数 跌0.6%,至967.81.

出口股走软,Panasonic 跌1.6%,东芝 跌1.7%,Fanuc 挫低2.7%.(完)
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