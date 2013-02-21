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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 14:24 BJT

日本股市: 日经指数从52个月高位回落,受累于金融和出口类股的跌势

路透东京2月21日 - 日本股市日经指数周四收跌,金融和出口类股的跌势拖累大盘自昨日触及的52个月高位回落,美国股市下滑亦挫伤投资者的风险偏好.

日经指数 收低1.4%至11,309.13点.周三该指数升至11,468.28点,为2008年9月末以来的最高收盘水准.

东证股价指数 收跌1.1%至962.86点.(完)
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