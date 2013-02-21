更新版-日本股市: 跌离52个月收盘高位,因金融与出口板块拖累

出口股加剧了日经指数的疲弱表现,其中Panasonic 跌1.8%,东芝 跌1.9%,Fanuc 亦跌2.2%.

建筑设备制造股亦大跌.小松制作所 重挫4.1%,为该板块跌幅第二大的个股,日立建机 大跌3.4%.

"这是一轮修正走势.但小盘股今日维持稳定表现,受益于散户投资者板块轮动的相关买盘,"一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成称.

"此轮修正或将持续到3月初,除非日美两国首脑峰会或日本央行总裁任命等事件在汇市掀起波澜,"他称.