日本股市: 日经指数早盘下跌,受美欧经济忧虑拖累

路透东京2月22日 - 日本股市日经指数 周五连续第二日下跌,市场对美国和欧元区经济的忧虑,推低索尼和马自达汽车等对欧元敏感公司的股价.

日经指数早盘收低0.5%,至11,252.41点,从周三所及52个月高位11,510.52点回落.

投资者谨慎观望美国是否会支持日本重振经济的计划,而周末意大利大选的不确定性亦令买需承压.

"投资者将关注选举后长期利率、信用违约互换(CDS)和欧元的走势.鉴于日经指数(本周稍早)已触及新高,并测试11,500点一线,负面的海外市场因素很容易引发一波获利了结,"瑞穗证券的策略师Nobuhiko Kuramochi表示.

东证股价指数 早盘在清淡交投中下跌0.9%,至954.42点.(完)

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