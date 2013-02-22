日本股市: 日经指数早盘下跌,受美欧经济忧虑拖累

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
路透东京2月22日 - 日本股市日经指数 周五连续第二日下跌,市场对美国和欧元区经济的忧虑,推低索尼和马自达汽车等对欧元敏感公司的股价.
日经指数早盘收低0.5%,至11,252.41点,从周三所及52个月高位11,510.52点回落.
投资者谨慎观望美国是否会支持日本重振经济的计划,而周末意大利大选的不确定性亦令买需承压.
"投资者将关注选举后长期利率、信用违约互换(CDS)和欧元的走势.鉴于日经指数(本周稍早)已触及新高,并测试11,500点一线,负面的海外市场因素很容易引发一波获利了结,"瑞穗证券的策略师Nobuhiko Kuramochi表示.
东证股价指数 早盘在清淡交投中下跌0.9%,至954.42点.(完)
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路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。