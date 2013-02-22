日本股市: 收涨,但投资者仍持谨慎态度

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
路透东京2月22日 - 日本股市日经指数周五收涨,因投资者继上日大跌后逢低吸纳,不过在日美峰会、日本央行总裁任命及意大利大选之前,投资者仍持谨慎态度.
日经指数 收高0.7%至11,385.94点,盘中一度下跌1.2%,因市场担忧美国和欧元区的经济成长.本周该指数累计上涨1.9%.
东证股价指数 收高0.1%至963.48点,交投相对较为清淡.(完)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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