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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 14:28 BJT

日本股市: 收涨,但投资者仍持谨慎态度

路透东京2月22日 - 日本股市日经指数周五收涨,因投资者继上日大跌后逢低吸纳,不过在日美峰会、日本央行总裁任命及意大利大选之前,投资者仍持谨慎态度.

日经指数 收高0.7%至11,385.94点,盘中一度下跌1.2%,因市场担忧美国和欧元区的经济成长.本周该指数累计上涨1.9%.

东证股价指数 收高0.1%至963.48点,交投相对较为清淡.(完)

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