日本股市: 日经早盘收高并曾触及四年半高点,黑田东彦出任央行总裁呼声高

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透东京2月25日 - 日本股市日经指数周一在日圆走跌下大涨2%至53个月高位,此前有消息称日本政府可能提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦出任日本央行总裁.黑田向来大力提倡积极的货币宽松政策.
对经济面敏感的股票涨幅居前,因日圆兑美元 周一跌至33个月低点94.77日圆.金融及地产股股价也因将受惠于经济刺激政策而上涨.
日经指数 早盘收高221.76点至11,607.70点,盘中一度触及11,618.53点,是2008年9月以来的最高位.
东证股价指数 上涨1.7%至980.05点,成交量为过去90个交易日均量的65%.(完)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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