日本股市: 日经早盘收高并曾触及四年半高点,黑田东彦出任央行总裁呼声高

路透东京2月25日 - 日本股市日经指数周一在日圆走跌下大涨2%至53个月高位,此前有消息称日本政府可能提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦出任日本央行总裁.黑田向来大力提倡积极的货币宽松政策.

对经济面敏感的股票涨幅居前,因日圆兑美元 周一跌至33个月低点94.77日圆.金融及地产股股价也因将受惠于经济刺激政策而上涨.

日经指数 早盘收高221.76点至11,607.70点,盘中一度触及11,618.53点,是2008年9月以来的最高位.