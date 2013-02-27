版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 08:13 BJT

日本股市: 日经指数盘初小涨,受空头回补提振

路透东京2月27日 - 日本股市日经指数周三盘初小涨,继上日大跌后出现空头回补.对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将维持刺激举措的希望提振隔夜美股上扬.

日经指数 上升0.1%至11,412.79点,东证股价指数 持平于967.00点.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐