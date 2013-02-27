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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 11:32 BJT

日本股市: 日经指数早盘收低,受累于出口及金融股抛盘

分析师表示,市场可能仍会维持波动,人气并不统一,多头因寄望货币宽松政策持续而希望进一步追高,但另外一些人对欧洲的不确定性保持警惕.投资者担心,欧元区问题卷土重来或将拉高避险日圆,从而打压出口类股.

"日本市场自今年开始一直表现好于全球其他股市.尽管日圆走软有利于日本股市,但我们本周曾指出,当欧债问题担忧浮现时,日圆仍可能作为避险货币受到青睐,"一欧洲资产管理公司的策略师称.

东证股价指数 下跌0.7%至959.58点,亦回吐稍早涨幅.(完)
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