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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 08:33 BJT

日本股市：盘初下跌，但政策宽松预期料限制跌势

路透东京3月1日 - 日本股市日经指数周五盘初下跌，在上日大涨后稍事喘息，不过在任命新央行总裁之后，进一步宽松政策的预期料限制股市跌势。

日经指数 跌0.8%至11,471.74，周四收涨2.7%至11,559.36点。

东证股价指数 跌0.4%至971.45。(完)
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