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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 11:28 BJT

日本股市：资产增值提材提振日经指数早盘小涨，中国PMI数据打击出口股

路透东京3月1日 - 日本股市日经指数周五早盘小幅收高，扳回稍早跌幅，地产股及其他具有资产增值题材的类股获得买兴介入，抵销出口股跌势。

日经指数早盘收涨0.1%至11,565.72点，稍早跌幅曾达0.8%。日经指数周四收盘大涨2.7%，创三周来单日最大涨幅，交易商称，一部分是因为月底作帐行情所致。

东证股价指数 表现更佳，上涨0.4%，至979.88。

“投资人期望安倍政府能够克服资产价格下跌,所以土地价值相关类股，例如地产、铁路及仓储股最近很受欢迎，”Iwai Cosmo Securities主管Hajime Nakajima称。

近日因日圆大跌而受惠最多的出口股，今日遭遇获利了结卖压。

丰田汽车 下跌0.9%，Nikon 跌0.8%。

虽然中国经济数据疲软对整体日股影响有限，但深耕中国市场的出口股受创。小松制作所 下跌1.2%，日立建机 跌0.3%。(完)
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