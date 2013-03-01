日本股市：资产增值提材提振日经指数早盘小涨，中国PMI数据打击出口股

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透东京3月1日 - 日本股市日经指数周五早盘小幅收高，扳回稍早跌幅，地产股及其他具有资产增值题材的类股获得买兴介入，抵销出口股跌势。
日经指数早盘收涨0.1%至11,565.72点，稍早跌幅曾达0.8%。日经指数周四收盘大涨2.7%，创三周来单日最大涨幅，交易商称，一部分是因为月底作帐行情所致。
东证股价指数 表现更佳，上涨0.4%，至979.88。
“投资人期望安倍政府能够克服资产价格下跌,所以土地价值相关类股，例如地产、铁路及仓储股最近很受欢迎，”Iwai Cosmo Securities主管Hajime Nakajima称。
近日因日圆大跌而受惠最多的出口股，今日遭遇获利了结卖压。
丰田汽车 下跌0.9%，Nikon 跌0.8%。
虽然中国经济数据疲软对整体日股影响有限，但深耕中国市场的出口股受创。小松制作所 下跌1.2%，日立建机 跌0.3%。(完)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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