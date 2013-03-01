版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 14:21 BJT

日本股市:地产股拉动日经小涨，连续第三周录得涨幅

路透东京3月1日 - 日本股市日经指数周五收盘微涨，投资者对地产股的买兴提振大盘，因预期新任日本央行总裁将采取积极的货币宽松政策，使经济摆脱通缩。

日经指数 收涨0.4%至11,606.38点，早盘最多曾下跌0.8%。本周日经指数上涨1.9%，连续第三周上涨。

科技和出口股占比重较小的东证股价指数 表现出色，上涨0.9%至984.33点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐