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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 08:14 BJT

日本股市：盘初刷新53个月高位，受惠美国数据强劲

路透东京3月4日 - 日本股市日经指数周一盘初上涨0.8%，至53个月新高，此前数据显示美国制造业和消费者信心指数意外强劲。

日经指数 升89.43点至11,695.81，超过2月25日所及53个月高点11,662.52点。

东证股价指数 升0.7%至991.58。(完)
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