更新版-日本股市：黑田东彦言论激励日经收涨，但期货交易暂停损及人气

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
交易商称，若大阪证交所的日经期货、期权和部分衍生品未暂停交易，则股价原本可以升得更高。
“当期货和期权交易暂停时，那些参与期货和现金套利交易的投资者就只能离场观望了，”Investrust首席执行官Hiroyuki Fukunaga说。
“交易暂停后，投资者马上开始锁定获利，日经指数开始削减涨幅。如果没有这件事情影响，日经指数本来可以升向11,800点的。”
首相安倍晋三的政策，和货币与财政刺激措施一道，鼓励了投资者风险偏好，推动日经指数年内涨逾12%。
黑田东彦周一对议会表示，日本央行现有政策不够宽松，无法将通胀提升至2%，并表示央行应当力争两年内达成这个目标。
房地产板块 大涨3.4%，自去年11月中以来累计攀升约58%，表现超越日经指数近35%的涨幅。
东证股价指数(TOPIX) 升0.8%至992.25点，部分出口商亦从日圆走软中获益。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。