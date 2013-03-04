更新版-日本股市：黑田东彦言论激励日经收涨，但期货交易暂停损及人气

交易商称，若大阪证交所的日经期货、期权和部分衍生品未暂停交易，则股价原本可以升得更高。

“当期货和期权交易暂停时，那些参与期货和现金套利交易的投资者就只能离场观望了，”Investrust首席执行官Hiroyuki Fukunaga说。

“交易暂停后，投资者马上开始锁定获利，日经指数开始削减涨幅。如果没有这件事情影响，日经指数本来可以升向11,800点的。”

首相安倍晋三的政策，和货币与财政刺激措施一道，鼓励了投资者风险偏好，推动日经指数年内涨逾12%。

黑田东彦周一对议会表示，日本央行现有政策不够宽松，无法将通胀提升至2%，并表示央行应当力争两年内达成这个目标。

房地产板块 大涨3.4%，自去年11月中以来累计攀升约58%，表现超越日经指数近35%的涨幅。