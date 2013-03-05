版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 14:23 BJT

日本股市：日经指数收涨创四年半新高，央行任命案证词提振人气

路透东京3月5日 - 日本股市日经指数周二收盘创四年半新高，日本央行领导层任命案听证会内容提振人气。不过尾盘时金融和出口股遭遇获利了结卖压，大盘涨幅收敛。

日经指数 收涨0.3%至11,683.45点，创2008年9月以来最高收位，盘中一度升至11,779.42点，也为2008年9月以来最高。

东证股价指数 收跌0.4%至988.62.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐