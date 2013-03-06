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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:16 BJT

日本股市：盘初创四年半新高，受道指劲扬至纪录收盘高点鼓舞

路透东京3月6日 - 日股日经指数周三盘初涨至四年半新高，隔夜美股道指因美国经济增强信号而劲扬至纪录收盘高位，提振出口类股和金融类股，投资者备受鼓舞。

日经指数 涨1.1%报11,812.64点，为2008年9月以来最高水准。东证股价指数 升1.0%报998.72点。(完)

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