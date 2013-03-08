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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 14:22 BJT

日本股市：日经指数创四年半收盘高位，并录得逾一年来的最大周涨幅

路透东京3月8日 - 日本股市日经指数周五收在53个月新高，受助于美国乐观经济数据、日圆走软以及日本央行新领导层将很快推出积极宽松举措的预期等提振。

日经指数 收高2.6%，报12,283.62点，为2008年9月以来的最高收位。日经指数本周上涨5.8%，创下2011年12月以来最大周线涨幅。

东证股价指数 上涨1.6%，收报1,020.50点。(完)
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