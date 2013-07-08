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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 10:30 BJT

日本股市：日经指数早盘回吐此前升幅，因中国股市大跌

路透东京7月8日 - 日本股市日经指数周一早盘回吐此前升至五周半高位的涨幅，因中国股市大跌，抵消来自美国就业数据强劲及日圆走软的乐观情绪。

日经指数 早盘中段略升0.1%报14,322.22点，之前高见14,497.65，为5月29日以来高位，因美国乐观就业数据暗示美国经济基础坚实。

东证股价指数 升0.1%报1,189.55点。

两股指均回吐大部分早盘升幅，因香港股市周一盘初延续跌势，中资成长类股受冲击，此前中国政府表示将切断信贷，迫使产能过剩的行业进行整合。

“中国股市大跌拉低日经指数和东证股价指数。但我认为现在日本市场受中国市场波动影响的程度应小于6月末，”东洋证券资深策略师Hiroaki Hiwada称。(完)
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