日本股市：日经指数早盘回吐此前升幅，因中国股市大跌

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透东京7月8日 - 日本股市日经指数周一早盘回吐此前升至五周半高位的涨幅，因中国股市大跌，抵消来自美国就业数据强劲及日圆走软的乐观情绪。
日经指数 早盘中段略升0.1%报14,322.22点，之前高见14,497.65，为5月29日以来高位，因美国乐观就业数据暗示美国经济基础坚实。
东证股价指数 升0.1%报1,189.55点。
两股指均回吐大部分早盘升幅，因香港股市周一盘初延续跌势，中资成长类股受冲击，此前中国政府表示将切断信贷，迫使产能过剩的行业进行整合。
“中国股市大跌拉低日经指数和东证股价指数。但我认为现在日本市场受中国市场波动影响的程度应小于6月末，”东洋证券资深策略师Hiroaki Hiwada称。(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。