日本股市：受亚洲市场疲势拖累收低1.4%，标普调降软银债信评等

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透东京7月8日 - 日本股市日经指数周一收跌1.4%，盘中一度触及六周高位。亚洲市场剧烈下滑打压了美国数据强劲及日圆疲弱所带来的乐观情绪，而且标准普尔将日本软银 债信评等调降两个级距至BB+，即“垃圾”级的最高等级 ，加重了负面情绪。
日经指数 跌200.63点至14,109.34点，早盘在美国非农就业数据的提振下，一度升至5月29日以来的最高位14,497.65点。
东证股价指数 跌1.4%至1,172.58点。(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。