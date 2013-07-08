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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 14:27 BJT

日本股市：受亚洲市场疲势拖累收低1.4%，标普调降软银债信评等

路透东京7月8日 - 日本股市日经指数周一收跌1.4%，盘中一度触及六周高位。亚洲市场剧烈下滑打压了美国数据强劲及日圆疲弱所带来的乐观情绪，而且标准普尔将日本软银 债信评等调降两个级距至BB+，即“垃圾”级的最高等级 ，加重了负面情绪。

日经指数 跌200.63点至14,109.34点，早盘在美国非农就业数据的提振下，一度升至5月29日以来的最高位14,497.65点。

东证股价指数 跌1.4%至1,172.58点。(完)
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