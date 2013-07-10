日本股市：收低，中国数据疲弱引发成长忧虑

路透东京7月10日 - 日本股市日经指数周三收低，因为日圆跌势暂歇，而且中国贸易数据意外疲弱加剧了市场对中国经济成长进一步放缓的忧虑。中国是全球第二大经济体，而且是日本的主要出口市场

日经指数 在动荡交投中收跌0.4%至14,416.60点，盘中稍早一度升至14,555.33点，即5月24日以来的最高位。东证股价指数 跌0.1%至1,195.20点。