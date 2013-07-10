日本股市：收低，中国数据疲弱引发成长忧虑

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透东京7月10日 - 日本股市日经指数周三收低，因为日圆跌势暂歇，而且中国贸易数据意外疲弱加剧了市场对中国经济成长进一步放缓的忧虑。中国是全球第二大经济体，而且是日本的主要出口市场
日经指数 在动荡交投中收跌0.4%至14,416.60点，盘中稍早一度升至14,555.33点，即5月24日以来的最高位。东证股价指数 跌0.1%至1,195.20点。
近几周来，日本股市一直走势动荡，因为投资者担心中国经济成长放缓，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在未来几个月缩减刺激计划。(完)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12