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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 14:33 BJT

日本股市：即便日圆上涨日经指数依然收高，亚股升势亦提供助力

路透东京7月11日 - 日本股市日经指数周四在动荡交投中反弹，即便日圆上扬，然亚洲股市走坚提振市场人气。

日经指数 收高0.4%至14,472.58点，之前在日圆兑美元蹿升的拖累下开低1.0%。指数权重股日本迅销(Fast Retailing) 涨1.8%，拉抬大盘。

东证股价指数 几近持平于1,194.77点。(完)
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