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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 10:00 BJT

日本股市：早盘盘中触及七周高点，但Fast Retailing重挫拖累大盘

路透东京7月12日 - 日本股市日经指数周五早盘微升至七周高点，受助于美股收在纪录高位。不过权重股Fast Retailing急跌拖累整体市场。

日经指数 早盘中段上升0.4%至14,530.56点的5月24日以来高位，在过去一小时中一直在平盘水准上下摆荡。

东征股价指数 上升0.7%至1,203.62。

亚洲最大零售商Fast Retailing 重挫6.1%至一周低点，此前该公司维持截止8月的年度获利预估不变，令投资者失望。

“虽然投资者在谨慎关注外汇与亚洲其他股市，不过全球范围内的冒险情绪升温仍支撑市场，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成表示。

“若日经指数能消化Fast Retailing今日所造成的跌势，我认为在参议院选举前，该指数下周或可升向15,000点。”(完)
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