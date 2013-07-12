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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 14:23 BJT

日本股市：日经指数收在七周高位，但日本迅销的急跌令大盘承压

路透东京7月12日 - 日本股市日经指数周五微涨并触及七周收盘高位，得益于美股周四收在纪录高点。不过，由于权重股日本迅销(Fast Retailing) 大跌，令整个大盘承压。

日经指数 上升0.2%，收报14,506.25点，为5月24日以来最高收盘水准。东证股价指数 收涨0.6%，报1,201.99点。

作为服饰连锁店优衣库的经营方，日本迅销挫低5.8%，此前公司公布了截至5月31日的当季营业利润，结果令人失望，公司还维持全年财测不变。该股给日经指数带来89个点的负面拖累，并为今日主板上交投第二活络的股票。（完）
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