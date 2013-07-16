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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 14:20 BJT

日本股市：日经指数收涨创七周半高位，受益于美股上扬及日圆下跌

路透东京7月16日 - 日本股市日经指数周二涨至七周半高位，受助于美股上扬，以及日圆下跌提振出口类股。

日经指数 收高0.6%，报14,599.12点，为5月24日以来最高收位。东证股价指数 涨0.7%，报1,210.54点。(完)

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