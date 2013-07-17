版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 14:25 BJT

日本股市：日经指数微涨创八周收盘高位，稍后贝南克发表国会证词

路透东京7月17日 - 日本股市日经指数周三微涨，创八周收盘高位，因投资者在若干重要事件之前对持有重仓有所迟疑。今天稍晚，美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克即将赴国会发表证词。

日经指数 涨0.1%至14,615.04点，为5月22日以来最高收盘价，东证股价指数 涨0.2%至1,213.24。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐