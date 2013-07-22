日本股市：日经指数上涨0.7%，安倍赢得参议院选举提升经济复苏希望

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
ABC-Mart 上涨1.7%，J.Front Retailing 上涨0.7%，日本迅销(Fast Retailing) 上涨1.9%。
出口类股表现落后，因美元兑日圆在100日圆关口下方。丰田汽车 下跌0.2%，日产汽车 下跌0.1%，东芝 跌0.2%。
东证股价指数 上涨0.3%至1,215.98。
大和证券分析师Takuya Takahashi表示，“安倍的获胜虽然符合普遍预期，但对市场利好，因为这使人们预期立法将更容易通过，因此他能够集中精力重振经济。”
他并称，自受民意拥护的小泉纯一郎2006年离职以来，安倍政府将成为首个稳定的政府，这使外资受到激励。(完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --