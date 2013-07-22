版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 10:08 BJT

日本股市：日经指数上涨0.7%，安倍赢得参议院选举提升经济复苏希望

ABC-Mart 上涨1.7%，J.Front Retailing 上涨0.7%，日本迅销(Fast Retailing) 上涨1.9%。

出口类股表现落后，因美元兑日圆在100日圆关口下方。丰田汽车 下跌0.2%，日产汽车 下跌0.1%，东芝 跌0.2%。

东证股价指数 上涨0.3%至1,215.98。

大和证券分析师Takuya Takahashi表示，“安倍的获胜虽然符合普遍预期，但对市场利好，因为这使人们预期立法将更容易通过，因此他能够集中精力重振经济。”

他并称，自受民意拥护的小泉纯一郎2006年离职以来，安倍政府将成为首个稳定的政府，这使外资受到激励。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐