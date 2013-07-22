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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 14:21 BJT

日本股市：小幅收高，安倍党派参议院选举获胜提升经济复苏希望

路透东京7月22日 - 日本股市日经指数周一反弹，之前首相安倍晋三的执政联盟在周日的参议院选举中获得绝对性胜利，这为经济持续复苏所需进行的改革打开了大门。

指标日经指数 收高0.5%至14,658.04点，盘中因市场缺乏明确指引导致获利了结，最低曾跌至14,514.29。

东证股价指数 收高0.4%至1,216.53点。(完)
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