日本股市：小幅收高，安倍党派参议院选举获胜提升经济复苏希望

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透东京7月22日 - 日本股市日经指数周一反弹，之前首相安倍晋三的执政联盟在周日的参议院选举中获得绝对性胜利，这为经济持续复苏所需进行的改革打开了大门。
指标日经指数 收高0.5%至14,658.04点，盘中因市场缺乏明确指引导致获利了结，最低曾跌至14,514.29。
东证股价指数 收高0.4%至1,216.53点。(完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --