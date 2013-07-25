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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 10:34 BJT

日本股市：日经指数小跌，投资者等待蓝筹股财报判断走势

日本企业本周正处于公布4-6月的财报季，但多数蓝筹股将在未来几天公布获利。日产将在周四盘后公布季度获利。

佳能大跌5.7%，是大盘成交最活跃的个股，此前该公司将全年营业利润预估下调16%，指称中国和其他新兴经济体增长放缓。

对相机需求疲弱的担忧也打击了其对手Nikon Corp ，后者股价大跌4.4%。

Hitachi Chemical 跳涨5.5%，此前该公司表示第一季营业利润跳涨11%，并将全年净利预估上调了18%。

日圆兑美元 最新报100.13，本周初时在100日圆下方。(完)
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