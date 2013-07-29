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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 09:53 BJT

日本股市：日经指数近一个月来首次跌穿14,000点，日圆走强打压出口股

路透东京7月29日 - 日股日经指数 周一在近一个月来首次跌穿14,000点，日圆兑美元走强打击出口股；而且在中国公布制造业数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周发布政策声明前，投资者态度谨慎并在场外观望。

日经指数早盘中段跌1.7%至13,886.76点，之前一度低见13,860.16点，为7月1日以来最低。

丰田汽车 跌2.6%，本田汽车 跌2.1%，索尼 下挫2.2%。之前美元兑日圆 触及四周低点97.79。

东证股价指数跌2.4%至1,139.47点。

分析师称，本周国内外均有重要事件公布，所以在此之前投资者不愿建仓。

“市场弥漫谨慎情绪，尤其是由于投资者担心中国经济减速。通常他们在亚洲看到风险时，他们经常买入日圆，从而打击日本股市，”法国巴黎银行全球股票部门主管Kyoya Okazawa表示，并补充称市场预计本周稍晚公布的中国制造业数据疲弱。(完)
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