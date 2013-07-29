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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 14:47 BJT

日本股市：日经指数收于近四周低点，受日圆强势和企业财报所伤

路透东京7月29日 - 日本股市日经指数周一跌破13,700点，是近一个月来首次，因日圆走强、企业财报逊色、且在中国制造业数据和美联储会议等一系列重要市场事件前，市场弥漫谨慎情绪，投资者离场观望。

日经指数 收低3.3%至13,661.13点，是7月1日来最低。东证股价指数 同样收跌3.3%至1,128.45点。当日33个板块全部收于平盘下方。

市场基本上未受日本首相安倍晋三要求研究消费税调升至10%的各种替代方案的消息影响。但交易商称，中长期来看，加税计划被推延或放宽的可能性或给股市带来负面影响。 (完)
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