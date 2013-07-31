日本股市：早盘下跌，重要财报出炉与联储会议结束前市场气氛谨慎

路透东京7月31日 - 日股日经指数周三早盘下滑，投资者大多抱着观望态度，静候国内新一波重量级企业财报出炉，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果澄清经济刺激计划的前景。

日经指数 下滑1%至13,736.76点，回吐周二多数涨幅，但仍有望实现三个月来首度月度收高。东证股价指数 下跌0.8%至1,141.69。

“包括美联储会议在内的本周全球重大宏观经济事件，是投资者紧张不安和各种预期的来源之一，”瑞士信贷驻东京股票现货销售主管Stefan Worrall表示。“今日的弱势反映出，昨日的上涨未能获得可自我维系的动力。”