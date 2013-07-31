日本股市：早盘下跌，重要财报出炉与联储会议结束前市场气氛谨慎

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透东京7月31日 - 日股日经指数周三早盘下滑，投资者大多抱着观望态度，静候国内新一波重量级企业财报出炉，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果澄清经济刺激计划的前景。
日经指数 下滑1%至13,736.76点，回吐周二多数涨幅，但仍有望实现三个月来首度月度收高。东证股价指数 下跌0.8%至1,141.69。
“包括美联储会议在内的本周全球重大宏观经济事件，是投资者紧张不安和各种预期的来源之一，”瑞士信贷驻东京股票现货销售主管Stefan Worrall表示。“今日的弱势反映出，昨日的上涨未能获得可自我维系的动力。”
他补充道，本周已出炉的企业财报也并未一致表现良好而足以鼓舞投资者。(完)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。