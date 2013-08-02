日本股市：早盘升至一周高点，因美股收高且主要央行维持刺激举措

路透东京8月2日 - 日本股市日经指数周五早盘升至一周高点，因此前美国经济数据强劲扶助美股创下纪录收盘高位，且主要央行承诺维持货币刺激举措。

美元兑日圆走强也提振了市场人气，推高汽车厂商和电子制造商等出口类股。

日经指数 跳涨1.9%至14,266.31，此前最高升至14,284.00的7月26日以来高位，突破25日移动均值14,277.48。

“有两个主要推动因素：美国经济复苏迹象和美元走强导致的日圆趋疲，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

Sato说，投资者还受到索尼 和夏普 等公司发布正面财报的鼓舞。二者股价分别大涨4%和5%，此前均公布第一季获利强劲。

东征股价指数 上升1.5%报1,181.25。