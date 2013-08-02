日本股市：早盘升至一周高点，因美股收高且主要央行维持刺激举措

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透东京8月2日 - 日本股市日经指数周五早盘升至一周高点，因此前美国经济数据强劲扶助美股创下纪录收盘高位，且主要央行承诺维持货币刺激举措。
美元兑日圆走强也提振了市场人气，推高汽车厂商和电子制造商等出口类股。
日经指数 跳涨1.9%至14,266.31，此前最高升至14,284.00的7月26日以来高位，突破25日移动均值14,277.48。
“有两个主要推动因素：美国经济复苏迹象和美元走强导致的日圆趋疲，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。
Sato说，投资者还受到索尼 和夏普 等公司发布正面财报的鼓舞。二者股价分别大涨4%和5%，此前均公布第一季获利强劲。
东征股价指数 上升1.5%报1,181.25。
全球市场关注焦点现已转向关键的美国7月非农报告。该数据将在今日稍晚出炉。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业