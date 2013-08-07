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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 14:23 BJT

日本股市：日经指数遭遇八周以来最大单日跌幅，因日圆走坚

路透东京8月7日 - 日本股市日经指数周三挫跌4%，创下6月中旬以来的最大单日百分比跌幅，因美元兑日圆跌至六周低位，并且在周五期权结算之前权重股遭遇卖压。

日经指数 下滑576.12点至一周低位13,824.94点。东证股价指数 收低3.2%，报1,155.26点，交投淡静，33个分项指数全部下跌。

丰田汽车 下跌2.4%，索尼 下滑4.3%，日本迅销(Fast Retailing) 和软银 分别挫跌6.1%和4.7%。（完）

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