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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 10:27 BJT

日本股市：日经指数受空头回补推动反弹，市场等待日央行政策决议

路透东京8月8日 - 日本股市日经指数周四早盘受空头回补推动反弹，此前曾较上日大幅下滑。不过升势可能脆弱，因关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激举措的时机存在不确定性。

投资者还等待今天稍晚出炉的日本央行政策决议。

日经指数 早盘在震荡交投中上升0.7%至13,916.94点，此前一度低见13,777.11点，高见14,025.92点。该指数周三重挫4%至13,824.94点。

“国内投资者正在根据企业业绩调整仓位，而且买进那些被认为估值过低的股票，”法国巴黎银行驻东京的日本首席股票策略师Shun Maruyama表示。

“我认为机构投资者和对冲基金今天不会太积极。市场完全受汇市走势牵动。”

东证股价指数 上升0.3%至1,158.45点。(完)
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