版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 14:29 BJT

日本股市：收升1.3%至一周收盘高位，全球利好数据及日圆走软提供动能

路透东京8月14日 - 日本股市日经指数周三在走势震荡中收于一周高位，因欧洲和美国的利好经济数据刺激买盘，而日圆走软则提振丰田汽车 和本田汽车 等出口类股。

日经指数 收涨1.3%至14,050.16点，盘中最低跌至13,747.18点。东证股价指数 收高1.2%至1,171.34。

交易商称尾盘出现的买盘是短线投资者的高频交易。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐