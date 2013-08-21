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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 10:41 BJT

日本股市：日经指数跌至七周新低，因投资者将资金撤离亚洲

“投资者现在等待美联储会议记录以寻求更多线索。新兴市场汇市和股市的紧绷状态也让投资者规避风险。”瑞穗证券的策略师Nobuhiko Kuramochi表示。

东京电力 重挫6.2%至三周半低位，且为交投最活跃的个股，此前该公司称福岛核电站蓄水池漏水，且泄漏的废水具有高辐射性。

日经指数 早盘中段跌0.9%至13,277.91点。从5月高位15,942.60点下滑了17%，但今年迄今仍上升28%。

东证股价指数 跌0.8%至1,116.23点。(完)

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