版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:40 BJT

日本股市：弹离七周低位收高，因关于资金流出新兴市场的忧虑减弱

路透东京8月21日 - 日本股市日经指数周三从七周低位回升，因关于资本将加速流出亚洲以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减刺激举措的担忧略微减弱。

盘中交投震荡，日经指数 一度低见13,250.36点，但终场收高0.2%至13,424.33点。

东证股价指数 收低0.3%至1,121.74点，交投清淡。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐