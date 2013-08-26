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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 14:38 BJT

日本股市：成交清淡中微跌，受上调消费税及美联储政策等不确定性拖累

路透东京8月26日 - 日本股市日经指数周一收盘微跌，盘中成交清淡，因围绕日本上调消费税及美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债计划的不确定性使投资者采取观望态度，不过亚洲股市表现稳定，帮助抑制日股跌势。

日经指数 收跌0.2%至13,636.28点，盘中走势震荡，最高和最低分别曾达到13,741.49和13,586.84点。东证股价指数 收低0.1%至1,140.00点，有15.9亿股易手，为11月中旬以来第二低。

短线投资者认为不动产和建筑类股存在买入机会，因为如果东京申办2020年夏季奥运会成功，这类股票可能从都市更新开发和建设中受益。(完)

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