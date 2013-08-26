日本股市：成交清淡中微跌，受上调消费税及美联储政策等不确定性拖累

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透东京8月26日 - 日本股市日经指数周一收盘微跌，盘中成交清淡，因围绕日本上调消费税及美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债计划的不确定性使投资者采取观望态度，不过亚洲股市表现稳定，帮助抑制日股跌势。
日经指数 收跌0.2%至13,636.28点，盘中走势震荡，最高和最低分别曾达到13,741.49和13,586.84点。东证股价指数 收低0.1%至1,140.00点，有15.9亿股易手，为11月中旬以来第二低。
短线投资者认为不动产和建筑类股存在买入机会，因为如果东京申办2020年夏季奥运会成功，这类股票可能从都市更新开发和建设中受益。(完)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编