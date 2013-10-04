日本股市：日经指数盘中跌至一个月低位，因忧虑美国政府停摆

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透东京10月4日 - 日本股市日经指数周五盘中下跌至一个月低位，因美国预算僵局缺乏进展，引燃是次危机将持续至10月中上调举债上限截止期限的忧虑。
投资者目前关注即将公布的企业业绩，此前日本首相安倍晋三本周稍早宣布的经济刺激计划未能额外提振市场。
日经指数 早盘下滑0.8%至14,032.26点，为9月6日来最低水位。之前两个交易日下挫2.3%。该指数今年仍上扬35%。
一些交易商认为14,000点将提供支撑，不过如果跌破该水准，可能出现更多来自期权投资者的对冲卖盘，因为有大量行权价在该水准的卖权。
东证股价指数 跌1%至1,162.24点，交投相对清淡。
投资者还关注日本央行今日稍晚结束的会议。(完)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。