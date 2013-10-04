日本股市：日经指数盘中跌至一个月低位，因忧虑美国政府停摆

路透东京10月4日 - 日本股市日经指数周五盘中下跌至一个月低位，因美国预算僵局缺乏进展，引燃是次危机将持续至10月中上调举债上限截止期限的忧虑。

投资者目前关注即将公布的企业业绩，此前日本首相安倍晋三本周稍早宣布的经济刺激计划未能额外提振市场。

日经指数 早盘下滑0.8%至14,032.26点，为9月6日来最低水位。之前两个交易日下挫2.3%。该指数今年仍上扬35%。

一些交易商认为14,000点将提供支撑，不过如果跌破该水准，可能出现更多来自期权投资者的对冲卖盘，因为有大量行权价在该水准的卖权。

东证股价指数 跌1%至1,162.24点，交投相对清淡。