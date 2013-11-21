日本股市：早盘升至六个月高位，因外资买超和GPIF拟增加高风险投资

路透东京11月21日 - 日本股市日经指数周四早盘上涨2.0%至六个月高位，因外资买盘跳增，且一大型政府基金计划增加对高风险资产的投资。

日经指数 早盘中段上升294.10点至15,370.18点，日圆走软提振出口类股，亦扶助大盘上扬。该指数稍早一度高见15,377.00点，为5月23日来最高位。

东证股价指数 上涨0.9%至1,244.68点。

周四公布的资本流动数据显示，在截至11月16日的一周，外资继续买超日本股票，买超金额跳升至1.295万亿(兆)日圆，为七个月来最大。