日本股市：早盘升至六个月高位，因外资买超和GPIF拟增加高风险投资

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京11月21日 - 日本股市日经指数周四早盘上涨2.0%至六个月高位，因外资买盘跳增，且一大型政府基金计划增加对高风险资产的投资。
日经指数 早盘中段上升294.10点至15,370.18点，日圆走软提振出口类股，亦扶助大盘上扬。该指数稍早一度高见15,377.00点，为5月23日来最高位。
东证股价指数 上涨0.9%至1,244.68点。
周四公布的资本流动数据显示，在截至11月16日的一周，外资继续买超日本股票，买超金额跳升至1.295万亿(兆)日圆，为七个月来最大。
日本政府退休金投资基金(GPIF)计划增加对股票和其他高风险资产的投资，这亦提振市场人气。 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。