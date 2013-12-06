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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 10:42 BJT

日本股市：日经止跌企稳，美国就业数据公布前投资者保持谨慎

“今天多数投资者不是卖出就是在观望，不过仍有部分外国投资者买入指数权重股，他们认为日经中长期处于上涨趋势，”一家日本资产管理公司的首席资产组合经理表示。

投资者在谨慎等待进今日稍晚公布的美国非农就业数据，市场走势震荡。分析师称，该数据可能增加或削弱美联储在12月17-18日会议上缩减购债的依据。

东证股价指数 上涨0.1%至1,230.60。

“过去两日大跌之后，投资者放心买入日股，”大和证券市场分析师Yoshiyuki Kondo表示。

美元兑日圆 跌至101.71日圆，进一步脱离本周的高点103.37。

“汇市波动令投资者不安，部分投资者目前可能不会对出口类股下注，”Kondo表示。

对汇率敏感的出口类股表现不一。丰田汽车 跌0.2%，本田汽车 上涨1.3%，索尼 上涨0.7%。(完)

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