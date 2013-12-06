日本股市：日经止跌企稳，美国就业数据公布前投资者保持谨慎

“今天多数投资者不是卖出就是在观望，不过仍有部分外国投资者买入指数权重股，他们认为日经中长期处于上涨趋势，”一家日本资产管理公司的首席资产组合经理表示。

投资者在谨慎等待进今日稍晚公布的美国非农就业数据，市场走势震荡。分析师称，该数据可能增加或削弱美联储在12月17-18日会议上缩减购债的依据。