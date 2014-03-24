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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 14:32 BJT

日本股市：日经指数脱离六周低点收高1.8%，但经济不确定性限制涨幅

派发高股息和采取其他有利股东举措的个股，在周三股息登记日之前录得不错的涨幅，第一三共 和全日本空输(ANA) 分别上涨4%和3.2%。

东证股价指数 上升1.5%至1,163.04点，29.2亿股股票换手，是过去一个月成交量较多的一天。

JPX-日经400指数 上扬1.3%至10,526.41点。(完)
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