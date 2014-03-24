日本股市：日经指数脱离六周低点收高1.8%，但经济不确定性限制涨幅

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
派发高股息和采取其他有利股东举措的个股，在周三股息登记日之前录得不错的涨幅，第一三共 和全日本空输(ANA) 分别上涨4%和3.2%。
东证股价指数 上升1.5%至1,163.04点，29.2亿股股票换手，是过去一个月成交量较多的一天。
JPX-日经400指数 上扬1.3%至10,526.41点。(完)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。