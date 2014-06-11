日本股市：MSCI明晟评估结果支撑日经反弹，关注日本央行

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
不过日股的涨势受到抑制，因为投资者在5月末的大涨之后一直保持警惕。
“投资者对于追高非常警惕，因为日股在短期内急剧上涨，” Nissay资产管理的股市分析师Isao Kubo表示。他并称，短线内日经可能徘徊在重要心理关口15,000点附近。
大盘股涨幅居前，日本烟草(JT) 上涨1.5%，NTT 上涨2.0%。
交易员称，投资者在关注将于周五结束的日本央行会议结果。
日本央行周五料维持货币政策不变，可能略微上修对海外经济成长评估，显示出其有信心在不加大刺激举措的情况下，日本经济有望在明年实现通胀率目标。
东征股价指数 上涨0.5%报1,235.15点，JPX-日经400指数 亦上涨0.5%，至11,246.22。(完)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。