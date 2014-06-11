日本股市：MSCI明晟评估结果支撑日经反弹，关注日本央行

不过日股的涨势受到抑制，因为投资者在5月末的大涨之后一直保持警惕。

“投资者对于追高非常警惕，因为日股在短期内急剧上涨，” Nissay资产管理的股市分析师Isao Kubo表示。他并称，短线内日经可能徘徊在重要心理关口15,000点附近。

大盘股涨幅居前，日本烟草(JT) 上涨1.5%，NTT 上涨2.0%。

交易员称，投资者在关注将于周五结束的日本央行会议结果。

日本央行周五料维持货币政策不变，可能略微上修对海外经济成长评估，显示出其有信心在不加大刺激举措的情况下，日本经济有望在明年实现通胀率目标。