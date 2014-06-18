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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 14:20 BJT

日本股市：日经指数创一周半收盘高点，日圆疲软且金融股上扬

路透东京6月18日 - 日本股市日经指数周三升至一周半高点，因美国通胀数据强劲打压日圆走软，且金融股跟随美国同业的涨势而上扬。

市场静候美国联邦储备理事会(FED)政策会议的结果。

日经指数 涨0.9%至15,115.80点，为6月9日来的收盘高点。

东证股价指数 也涨0.9%报1,249.15点。JPX日经400指数 上涨0.8%，至11,365.37点。(完)
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