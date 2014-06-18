日本股市：日经指数创一周半收盘高点，日圆疲软且金融股上扬

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透东京6月18日 - 日本股市日经指数周三升至一周半高点，因美国通胀数据强劲打压日圆走软，且金融股跟随美国同业的涨势而上扬。
市场静候美国联邦储备理事会(FED)政策会议的结果。
日经指数 涨0.9%至15,115.80点，为6月9日来的收盘高点。
东证股价指数 也涨0.9%报1,249.15点。JPX日经400指数 上涨0.8%，至11,365.37点。(完)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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