日本股市：早盘跟随美股上涨，乐天网站跳升

路透东京6月26日 - 日本股市日经指数 周四从一周低点攀升，日本乐天网站 股价跳涨，因有报导称该公司准备进入低成本航空市场。

日经指数早盘小升0.2%至15,292.48点，受美国股市上涨扶助。因美国第一季GDP终值意外大幅崩跌后，投资者聚焦于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在更长时间内维持低利率，美股上扬。

日经指数周三下滑0.7%，至6月18日来最低点15,266.61点。该指数过去一个月上涨约6%。

“市场仍对近期大涨持谨慎态度，因此等待市场再降一点温，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

Sato预计日经指数将逐步升向16,000点，因预计4-6月当季企业获利改善，且寄望政府的经济成长策略开始增强。

电子商务企业乐天网站跳涨3.9%，此前东洋经济(Toyo Keizai)在其网站上报导称，乐天网站准备与马来西亚AirAsia Bhd 一道，最早于7月进入日本低成本航空市场。

乐天网站称该报导并非基于公司声明，并称目前不会就这一问题有更多表态。