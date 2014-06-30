日本股市：早盘近持平，受制于对消费支出下滑的担忧

路透东京6月30日 - 日本股市日经指数周一早盘近持平，对4月消费税上调后消费支出可能放缓的担忧打压了投资者的兴致。

日经指数 下跌0.1%至15,083.84点，上个交易日下挫1.4%，创六周最大单日跌幅。

瑞士信贷驻东京的证券营销主管Stefan Worrall称，“本季数据显示，在上调消费税后消费者支出出现了明显的下滑。”

交易商还担心退休金投资基金的买盘或丧失了动能。过去两个月，退休金投资基金的买盘是推动股市上涨的主要动力之一。