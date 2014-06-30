日本股市：早盘近持平，受制于对消费支出下滑的担忧

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京6月30日 - 日本股市日经指数周一早盘近持平，对4月消费税上调后消费支出可能放缓的担忧打压了投资者的兴致。
日经指数 下跌0.1%至15,083.84点，上个交易日下挫1.4%，创六周最大单日跌幅。
瑞士信贷驻东京的证券营销主管Stefan Worrall称，“本季数据显示，在上调消费税后消费者支出出现了明显的下滑。”
交易商还担心退休金投资基金的买盘或丧失了动能。过去两个月，退休金投资基金的买盘是推动股市上涨的主要动力之一。
东证股价指数 跌0.1%至1,251.97点。JPX-日经400指数 跌0.1%至11,379.06点。(完)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200