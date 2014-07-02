日本股市：早盘触及五个月高位，出口类股上扬

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透东京7月2日 - 日本股市日经指数周三早盘升至五个月高位，此前美国制造业数据强劲提振美股刷新收盘纪录高位。美国是日本的最大出口市场。
出口类股走强，此前美元兑日圆 从周二低点101.29小升至101.54。
日经指数 早盘上涨0.5%至15,400.79点，稍早触及1月24日来最高15,444.63点。
美国股市七月迎来强劲开局，三大指数周二上扬，道指和标普500指数均触及纪录收盘高位，因美国和亚洲制造业活动加速扩张，使对全球经济体质的乐观情绪增强。
“美国公布强劲的经济数据后，市场颇具信心，”三井住友信托银行首席投资官Masashi Oda表示，并称未来几个月日本股市可能继续上涨，因估值具有吸引力。
Oda称，对全球经济体质的乐观情绪提振人气。
“人们现在聚焦于4-6月企业业绩。如果业绩强劲，他们可能在日股估值偏低情况下追高市场...”他说。
出口类股获浓厚买兴。丰田汽车 、日产汽车 和索尼 分别上涨0.6%、1.0%和1.1%。
东证股价指数 上升0.5%至1,282.56点，JPX-日经400指数 上扬0.5%至11,653.68点。(完)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。