日本股市：早盘触及五个月高位，出口类股上扬

路透东京7月2日 - 日本股市日经指数周三早盘升至五个月高位，此前美国制造业数据强劲提振美股刷新收盘纪录高位。美国是日本的最大出口市场。

出口类股走强，此前美元兑日圆 从周二低点101.29小升至101.54。

日经指数 早盘上涨0.5%至15,400.79点，稍早触及1月24日来最高15,444.63点。

美国股市七月迎来强劲开局，三大指数周二上扬，道指和标普500指数均触及纪录收盘高位，因美国和亚洲制造业活动加速扩张，使对全球经济体质的乐观情绪增强。

“美国公布强劲的经济数据后，市场颇具信心，”三井住友信托银行首席投资官Masashi Oda表示，并称未来几个月日本股市可能继续上涨，因估值具有吸引力。

Oda称，对全球经济体质的乐观情绪提振人气。

“人们现在聚焦于4-6月企业业绩。如果业绩强劲，他们可能在日股估值偏低情况下追高市场...”他说。

出口类股获浓厚买兴。丰田汽车 、日产汽车 和索尼 分别上涨0.6%、1.0%和1.1%。