日本股市：日经指数跌至一周新低，受美股下跌及日圆走强影响

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 客流量增加及评级上调，提振全日空上涨
* 分析师认为日股仍有过热迹象
路透东京7月9日 - 日本股市日经指数周三早盘跌至一周新低，因美股在财报季开始前下跌，以及日圆走强打击出口类股。
不过全日空 逆势上涨1.3%，此前中信里昂证券(CLSA)称该公司国内外航运增长强劲，将评级由“表现优于大盘”上调至“买入”。
全日空周二宣布，5月该公司的国际客流量首次超过竞争对手日本航空 。
日经指数 早盘收跌0.5%，至15,237.08，盘中一度跌至7月1日以来最低的15,185.32点。
分析师称，由有迹象显示日股过热。周二股票涨跌腾落(toraku)比率为128，高于120暗示市场过热。
美元兑日圆 跌至一周低点101.48附近，打击出口类股下跌。
丰田汽车 跌1.1%，日产汽车 也下跌1.1%，Panasonic Corp 下跌1.2%。
东证股价指数 跌0.5%至1,269.55。(完)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。