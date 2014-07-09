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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 10:14 BJT

日本股市：日经指数跌至一周新低，受美股下跌及日圆走强影响

* 客流量增加及评级上调，提振全日空上涨

* 分析师认为日股仍有过热迹象

路透东京7月9日 - 日本股市日经指数周三早盘跌至一周新低，因美股在财报季开始前下跌，以及日圆走强打击出口类股。

不过全日空 逆势上涨1.3%，此前中信里昂证券(CLSA)称该公司国内外航运增长强劲，将评级由“表现优于大盘”上调至“买入”。

全日空周二宣布，5月该公司的国际客流量首次超过竞争对手日本航空 。

日经指数 早盘收跌0.5%，至15,237.08，盘中一度跌至7月1日以来最低的15,185.32点。

分析师称，由有迹象显示日股过热。周二股票涨跌腾落(toraku)比率为128，高于120暗示市场过热。

美元兑日圆 跌至一周低点101.48附近，打击出口类股下跌。

丰田汽车 跌1.1%，日产汽车 也下跌1.1%，Panasonic Corp 下跌1.2%。

东证股价指数 跌0.5%至1,269.55。(完)
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